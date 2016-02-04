国际油市：油价扩大涨幅，受美元走软及产油国讨论减产传闻提振

中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
分析师称，油价从美元下滑中获得支撑，且有未经证实的消息称，主要产油国可能召开减产会议以支撑油价。油价自2014年年中以来累计下挫了70%左右。
近期油市交易波动率较高是主要特点，1月中以来，油价经常两个交易日内就波动超过10%。
“美元疲弱暂时带来一些支撑，不过原油市场仍呈剧烈震荡格局。美国原油库存增加对油价进一步走跌仍是持续的威胁。”澳新银行说道。
1月29日止当周，美国原油库存 增加780万桶至5.027亿桶，高于分析师预计的增加480万桶，因进口跳增且炼厂削减产出。
分析师对油市前景大致仍持悲观看法，指出供应持续过剩且需求放缓。
摩根士丹利周四将2016年布兰特原油期货均价预估值下调至每桶30美元，低于上次预计的49美元。由于供应依然过剩，该银行预计2017年布兰特原油均价将为每桶40美元。(完)
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(编译 李春喜/于春红; 审校 李婷仪/张若琪)
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