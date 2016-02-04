台湾货币市场：提存期初短率未见波动，农历年前央行维稳资金

* 隔拆利率平稳没有太大波动 * 预料明日年前最后一日资金可望保持宽裕 * 票券商缺口少 * RP利率交投不热 记者 高洁如 路透台北2月4日 - 台湾银行间短率周四提存期首日没有太大波动。交易员指出，农历 年前在央行调控资金之下，市场资金维持相对宽裕，预期明日的年前最后一日资金情势应能 保持稳定。 资金调度人士表示，今日提存期才刚开始，今日上午一度银行间的调度非常保守，但随 后因央行存单少收小砍一些，午后资金涌出。预料明日的资金情势会和今日的平稳宽裕相当 类似。 〞老大应该是想让大家好过年，(存单)没有多收还放一些，〞一位中型银行资金调度人 士表示。 另外一位银行交易人士提醒，明日还有国库放款，大型银行资金不会太宽裕，整体市场 仍须相对保守调度。 台北股市和债市今日已休市，周四和五为仅有交割业务。货币市场和汇市则正常开市。 本地时间14:31 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.384 33.808 台湾加权股价指数<.TWII 8,063.00 8,131.24 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.203% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.260% 0.200-0.320% --一周拆款利率区间 -- 0.200-0.350% --两周拆款利率区间 0.250-0.420% 0.220-0.430% 因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，2月3 日的通货发行数达到2兆1,790.3亿台币，较前日增加约275.95亿。 **短票利率略有走低** 短票市场方面，票券商指出，由于缺口相当小，今日调度无虞，早早就可平帐，利率则 较上日的提存期最后一日略低。 他们认为，农历年后的通货回笼，预料会是很大的宽松因素，这将令利率有走低空间。 〞这二天量也不大，应该利率也不会有大变化，〞一位票券商交易人士表示。 台湾货币市场资金调度人士周三表示，2月因农历年后通货回笼的宽松因素，预料市场 资金将宽裕，短票利率交易区间有走低机会，区间预估在0.355-0.40%。 今日大型票券商与银行间承作年后的短票利率主要落在0.38-0.40%，高位偏少；上日在 0.39-0.42%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.39 3%，前日在0.394%；上日区间在0.36-0.45%，同前日0.36-0.45%；上日成交量121.69亿台币 。前日成交221.15亿。 周四央行存单到期5,861.8亿台币，定存单发行情况稍晚公布。周五央行定存单则是到 期572.5亿。 拆款中心资料 显示，修正后周三的超额准备为48亿台币，累积超额准备为1兆2,2 02亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆5,446亿台币。 **证券商较少成交债券RP** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员说，今日投信大多能够续做交易，供给市场资 金，不过寿险公司持续走钱。但新提存期开始后拆款利率有明显走低，交易商更容易调度资 金。 〞今天就蛮好调了，尤其拆款利率不会太高，不会太难调，〞一位大型票券商交易员表 示。 他们也说，由于距离农历过年只剩最后二个交易日，因此目前年前的交易已经很少，大 都是可以跨过年后的交易。 〞其实我们今天已经都没有做了，〞一位大型证券商交易员表示，他也说，今、明天的 交易已经非常少，利率变化应该不大。但是年后通货回笼，资金料非常充裕，因此春节后不 排除利率再向下走低。 今日证券商的附买回市场成交非常少，少数承做的证券商公债附买回利率在0.45%，公 司债在0.50%。今日多数交易商已不做交易，上日公债RP区间落在0.40-0.43%，银行端在0.4 9%，公司债RP利率主要成交在0.45%。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券附买回利率落在0.25-0.30%，大致同上日，但 成交渐少；跨年利率不分公债／公司债主要同上日仍0.35-0.40%，上日在0.37-0.40%。(完) (审校 林高丽)