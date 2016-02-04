重发 - 路透基点：四家银行参与山东清源集团2亿美元海外贷款筹措--TRLPC

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路透香港2月4日 - 汤森路透旗下基点报导，熟悉情况的消息人士称，四家银行承诺，参与化工品生产商山东清源集团有限公司的首次海外贷款案。该公司计划筹措2亿美元两年期海外贷款。

ING和法国兴业银行担任这笔担保贷款的牵头行和簿记行。该贷款案在去年10月进入联贷阶段。消息人士称，还有几家银行仍在寻求通过信贷审批。

这笔贷款的最高综合收益为400个基点，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码320个基点，平均期限1.25年。

中海油与借款人之间拥有一份特定采购协议(offtake agreement)。

清源集团是一家私有企业，成立于1996年，是生产石化品的综合企业。此外，集团旗下还拥有贸易、金融服务和医疗保健等业务。（完）