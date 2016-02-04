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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 14:11 BJT

新兴汇市：美联储升息放缓前景提振亚币，油价上涨助马币升近2%

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 117.94 117.91 -0.03 +2.00 120.30

坡元 1.4135 1.4140 +0.04 +0.28 1.4175

台币 33.385 33.808 +1.27 -0.96 33.066

韩元 1200.86 1219.30 +1.54 -2.16 1174.95

泰铢 35.61 35.82 +0.59 +1.15 36.02

菲律宾披索 47.71 47.86 +0.31 -1.70 46.90

印尼卢比 13675.00 13750.00 +0.55 +0.80 13785.00

印度卢比 67.82 68.07 +0.37 -2.46 66.15

马币 4.1500 4.2200 +1.69 +3.37 4.2900

人民币 6.5779 6.5764 -0.02 -1.30 6.4921

(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/于春红/张若琪 审校 张涛/张荻)

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