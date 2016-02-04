日本个股：东芝预计2015/16年度亏损高于此前预估，因重组成本上升

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月19日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期6,262.8亿台币。
路透东京2月4日 - 日本工业综合企业东芝 表示，预计截至2016年3月31日的财年亏损将高于此前预估，因在爆出13亿美元会计丑闻后重组成本上升。
东芝称，目前预计该财年净亏损为7,100亿日圆(60.2亿美元)，此前预计亏损为5,500亿日圆。
该公司正努力从会计丑闻中摆脱出来。去年12月，东芝称，将裁撤6,800个消费电子部门岗位，包括之前宣布的裁员计划，总体裁员人数将超过1万人。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
路透台北1月19日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期6,262.8亿台币。
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江