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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 14:33 BJT

日本个股：东芝预计2015/16年度亏损高于此前预估，因重组成本上升

路透东京2月4日 - 日本工业综合企业东芝 表示，预计截至2016年3月31日的财年亏损将高于此前预估，因在爆出13亿美元会计丑闻后重组成本上升。

东芝称，目前预计该财年净亏损为7,100亿日圆(60.2亿美元)，此前预计亏损为5,500亿日圆。

该公司正努力从会计丑闻中摆脱出来。去年12月，东芝称，将裁撤6,800个消费电子部门岗位，包括之前宣布的裁员计划，总体裁员人数将超过1万人。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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