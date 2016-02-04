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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 14:52 BJT

日本债市：现货公债持稳，收益率接近上日所及纪录低点

“通过压低利率和收益率曲线，我们希望能够推低实际利率，从而刺激消费和投资，”日本央行总裁黑田东彦周四向国会表示。

五年期公债收益率 下降1个基点至负0.150%的纪录新低。

10年期公债3月期货 上涨0.15点至150.92，较上日触及的盘中纪录高点仅略低0.01点。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.180% +0.5 -0.185%

五年期公债 -0.150% -1.0 -0.140%

10年期公债 0.055% -0.5 0.060%

20年期公债 0.770% -1.0 0.780%

30年期公债 1.070% +0.0 1.070%

10年期公债期货 <0#JGB:> 150.92 +0.15 150.77

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/张若琪 审校 张涛)

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