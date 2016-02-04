日本债市：现货公债持稳，收益率接近上日所及纪录低点

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
“通过压低利率和收益率曲线，我们希望能够推低实际利率，从而刺激消费和投资，”日本央行总裁黑田东彦周四向国会表示。
五年期公债收益率 下降1个基点至负0.150%的纪录新低。
10年期公债3月期货 上涨0.15点至150.92，较上日触及的盘中纪录高点仅略低0.01点。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.180% +0.5 -0.185%
五年期公债 -0.150% -1.0 -0.140%
10年期公债 0.055% -0.5 0.060%
20年期公债 0.770% -1.0 0.780%
30年期公债 1.070% +0.0 1.070%
10年期公债期货 <0#JGB:> 150.92 +0.15 150.77
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/张若琪 审校 张涛)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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