《汇市简讯》欧元/日圆亚洲盘在区间内盘整，方向不明确

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
1431GMT * 欧元/日圆亚洲盘时在130.64-131.09整固，没有明确方向 * 隔夜并未追随美元/日圆下跌太多，欧元/美元反弹提供帮助 * 明天美国非农报告公布之前走势可能不定 * 支撑位在小时图一目均衡基准线位置130.57、日线一目均衡转换线 130.15，200小时移动均线130.03 * 阻力位在130.86，以及日线图云区130.96-131.21、和100小时移动 均线切入位131.26。 (完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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