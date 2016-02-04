版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 14:56 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆亚洲盘在区间内盘整，方向不明确

1431GMT
    
    * 欧元/日圆亚洲盘时在130.64-131.09整固，没有明确方向
    * 隔夜并未追随美元/日圆下跌太多，欧元/美元反弹提供帮助
    * 明天美国非农报告公布之前走势可能不定
    * 支撑位在小时图一目均衡基准线位置130.57、日线一目均衡转换线
130.15，200小时移动均线130.03
    * 阻力位在130.86，以及日线图云区130.96-131.21、和100小时移动
均线切入位131.26。    
    (完)
  
 (编译 李婷仪 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐