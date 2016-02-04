日股业绩：马自达10-12月营业利润略跌且逊于预期，受日圆走强冲击

路透东京2月4日 - 日本车商马自达 周四公布会计年度第三季营业利润低于预期，主因日圆兑欧元和其他货币走强；该公司维持财测，预计全年度获利略减。

马自达10-12月营业利润较上年同期下降1%至475亿日圆(4.0237亿美元)，低于汤森路透I/B/E/S调查八位分析师预估的获利529亿日圆。

马自达销售营收增长14.5%至8,473亿日圆，因新款M-5 Roadster在日本需求强劲，跨界休旅车款CX-3在其他地区表现亦亮眼。以汽车销售计，马自达是日本第五大汽车制造商。