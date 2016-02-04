日股业绩：马自达10-12月营业利润略跌且逊于预期，受日圆走强冲击

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透东京2月4日 - 日本车商马自达 周四公布会计年度第三季营业利润低于预期，主因日圆兑欧元和其他货币走强；该公司维持财测，预计全年度获利略减。
马自达10-12月营业利润较上年同期下降1%至475亿日圆(4.0237亿美元)，低于汤森路透I/B/E/S调查八位分析师预估的获利529亿日圆。
马自达销售营收增长14.5%至8,473亿日圆，因新款M-5 Roadster在日本需求强劲，跨界休旅车款CX-3在其他地区表现亦亮眼。以汽车销售计，马自达是日本第五大汽车制造商。
但日圆兑欧元和其他货币走强，压抑了该公司获利。该季获利系根据1欧元兑133日圆计，而一年前汇率为143日圆。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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