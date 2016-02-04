版本:
中国
市场报道 | 2016年 2月 4日 星期四 15:07 BJT

瑞士数据：第一季消费者信心指数升至负14，优于前季

路透苏黎世2月4日 - 瑞士联邦经济总局周四公布，今年第一季瑞士消费者信心指数升至负14，2015年第四季为负18。(完)

(编译 于春红; 审校 张荻)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐