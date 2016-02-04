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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 15:16 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元暂作歇息；股市及油价上涨

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* 美元/日圆上涨0.13%，欧元/美元下跌0.27%，新西兰元/美元下跌0.27%，英镑/美元下跌0.18%

* 美元/人民币上涨0.02%，美元/韩元下跌1.41%，美元/马币下跌1.75%，美元/印尼卢比下跌0.58%

* E-迷你标普500指数期货上涨0.68%，日股日经指数下跌0.85%，MSCI亚太地区(除日本外)股指上涨2.1%，美国原油上涨2.04%，美国公债收益率报1.89%

* 日本央行总裁黑田东彦称央行并未通过采用负利率投入货币战

(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)

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