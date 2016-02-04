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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 15:48 BJT

路透基点：数银行为中国化工收购克劳斯玛菲准备6.25亿欧元联贷

路透伦敦2月4日 - 路透旗下基点报导，银行业消息人士周四表示，
数家银行将启动一笔6.25亿欧元的一般联贷案，以支持中国化工集团领衔
财团收购德国克劳斯玛菲集团。
    
    消息人士称，该项融资将分为5亿欧元的定期贷款和1.25亿欧元的循
环信贷额度，指导利率预计为欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码200-3
00个基点。
    
    意大利裕信银行(UniCredit)和Natixis负责承销此项融资，并担任簿
记行，而前者还将担任协调行。中国工商银行在高级联贷阶段加入。
    
    1月份中国化工集团公司领衔的中国投资团队同意斥资9.25亿欧元(10
.1亿美元)购并克劳斯玛菲集团，为中国投资者迄今对德国企业最大一宗
投资案。AGIC及Onex分别发表声明指出，同时包括国新国际投资公司及私
募股权企业AGIC Capital在内的中国投资团队，同意自加拿大Onex手中买
下德国塑料加工机械制造商--克劳斯玛菲集团。 
    
    中国化工去年斥资73亿欧元收购了意大利轮胎制造商倍耐力。周三又
宣布将以430亿美元收购瑞士先正达集团。(完)
  
 (编译 王洋; 审校 张明钧)

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