欧股业绩：沃达丰营收连六季成长，因欧洲市场复苏

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透伦敦2月4日 - 移动电信业者沃达丰(Vodafone) 公布的第三季营收成长1.4%符合预期，连续第六季成长，因欧洲复苏脚步加快。
全球第二大电信运营商沃达丰周四公布自体业务服务营收92亿英镑，符合分析师预期；公司并称全年有望实现核心获利117亿-120亿英镑。
本周稍早沃达丰表示，已与有线业者Liberty Global重新展开谈判。沃达丰去年就在考虑双方合作，以便在欧洲市场提供更多电视、宽带和移动服务方案。
然而沃达丰此次表示，谈判仅限于荷兰的业务。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
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路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。