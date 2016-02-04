欧股业绩：沃达丰营收连六季成长，因欧洲市场复苏

路透伦敦2月4日 - 移动电信业者沃达丰(Vodafone) 公布的第三季营收成长1.4%符合预期，连续第六季成长，因欧洲复苏脚步加快。

全球第二大电信运营商沃达丰周四公布自体业务服务营收92亿英镑，符合分析师预期；公司并称全年有望实现核心获利117亿-120亿英镑。

本周稍早沃达丰表示，已与有线业者Liberty Global重新展开谈判。沃达丰去年就在考虑双方合作，以便在欧洲市场提供更多电视、宽带和移动服务方案。