表格：外资在韩国股市买超1,495亿韩元

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透首尔2月4日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超1,495亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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2月 4日 149.5 170.0 -359.6
^2月 3日 -190.5 -1.2 124.2
2月 2日 -30.0 -54.3 27.7
2月 1日 185.6 3.2 -239.3
1月29日 176.1 -65.2 -177.1
1月28日 -15.8 1,644.1 -102.9
1月27日 33.0 268.3 -303.6
1月26日 -188.8 -136.4 317.2
1月25日 -82.7 257.6 -186.0
1月22日 -156.4 346.1 -201.3
1月21日 -297.4 315.6 -27.1
1月20日 -228.3 -84.2 300.4
1月19日 -279.8 177.2 87.9
1月18日 -349.8 318.6 12.1
1月15日 -218.2 -68.0 251.7
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本月以来 114.6 117.8 -446.9
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今年以来 -2,851.6 3,255.1 704.9
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注：^ 2月3日为修正后数据。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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