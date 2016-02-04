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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 16:05 BJT

金属期市：伦铜触及一个月高位，美元跌势激发大宗商品空头回补

“(但)我们仍认为铜价短期内仍有些下跌的可能。”

0728 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨1%至每吨4,679吨，上日涨1.9%。稍早该合约触及1月4日以来的盘中高位4,690美元。

LME数据显示，LME交易期铜的基金上周五净多仓增至12,789口LME-CA-MNET。

上海期货交易所期铜合约 上涨2.2%至每吨36,330元人民币。(完)

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(编译 蔡美珍/张若琪 审校 于春红)

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