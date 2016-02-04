金属期市：伦铜触及一个月高位，美元跌势激发大宗商品空头回补

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
“(但)我们仍认为铜价短期内仍有些下跌的可能。”
0728 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨1%至每吨4,679吨，上日涨1.9%。稍早该合约触及1月4日以来的盘中高位4,690美元。
LME数据显示，LME交易期铜的基金上周五净多仓增至12,789口LME-CA-MNET。
上海期货交易所期铜合约 上涨2.2%至每吨36,330元人民币。(完)
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(编译 蔡美珍/张若琪 审校 于春红)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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