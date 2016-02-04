更新版 1-中国汇市：人民币微收升成交放量，美指下跌缓解贬值压力

* 人民币微收升，成交放量至近一个月高点 * 美指下跌中间价调升逾百点，创近一个月新高 * 美联储加息预期减弱缓解贬值压力 * 节后会否放开波动有待观察 (新增评论和收盘报价) 路透上海2月4日 - 人民币兑美元即期 周四微收升，中间价则因隔夜国际美元 大跌而调 升逾百点，创近一个月新高。交易员称，美国经济趋弱加息预期降温小幅缓解人民币贬值预期，然国际资本短 期仍倾向流出，监管层是否放开波动还需观察。 他们并表示，今日成交量放大一方面由于今日即期交割日期在春节后，前两日结汇的自营盘在今日重新购 汇；另外许多企业也赶在最后一个交易日前购汇，共同将成交量推升至近一月高点。 虽市场对节前人民币持稳看法一致，而人民币期权隐含波动率 仍显示人民币走势的不确定 性上升；离岸CNH 今日回吐部分隔夜涨幅，与在岸价差则仍有300点子水平。 “节前继续稳定吧，春节以后就看央行和国际做空资本怎么博弈了，大家普遍预期节后会放开波动，当然 美元下跌还是有助于缓解贬值预期。”一外资行交易员称。 “春节期间不排除有空头狙击的可能性，不过也是要看美元对主要货币的变动情况，如果美元下跌比较厉 害，对美元多头来说其实也是有影响。要看大环境。”一股份行交易员称。 中国今年春节假期为2月7日至2月13日，主要金融市场均休市。 境内美元/人民币一月期平价期权隐含波动率 双边报价为3.700/4.900，创下逾两周新高。 全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周四走势仍低迷，此前在海外市场大跌。美国联邦储备理事会(美联储/ FED)一名高官发表讲话，打压了对美国未来升息的预期。 一券商分析人士认为，本轮美元调整或预示着反转，人民币贬值压力正在减弱。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5777 6.5793 0.02% 中间价 6.5419 6.5521 0.16% 成交额 265.33亿美 198.03亿美 元 元 日内波动幅度(pips) 39 日高6.5751 日低6.579 今年以来升贬幅度 -1.26% 2005年汇改以来升贬幅度 25.85% 一年期美元/人民币掉期 +960 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.6095 6.6134 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.8945 6.887 R=> 中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5778；交易中心自1月4日起，每天公布12次 参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日 起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际 主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/曾祥进)