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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 16:11 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--2月4日

路透香港2月4日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:09时，1港
元=0.84444人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为37.75%，低
于上交易日收盘的38.62%。
    
    公司名       A股代码      H股代码     A股价格(元)    H股价格(港元)      A/H股比价
 工商银行                                         4.02             3.94            1.21
 建设银行                                         4.71             4.58            1.22
 中国银行                                         3.19             3.01            1.26
 农业银行                                         2.93             2.67            1.30
 招商银行                                        14.88            13.90            1.27
 中信银行                                         5.57             4.36            1.51
 交通银行                                         5.21             4.48            1.38
 民生银行                                         8.46             6.59            1.52
 中国人寿                                        20.00            17.14            1.38
 中国平安                                        29.71            33.30            1.06
 中国太保                                        23.08            25.30            1.08
 中信证券                                        14.63            14.70            1.18
 新华人寿                                        37.02            24.55            1.79
 海通证券                                        12.73            11.36            1.33
 华能国际                                         6.86             6.31            1.29
 大唐发电                                         4.06             1.99            2.42
 华电国际                                         5.07             4.45            1.35
 中煤能源                                         4.66             2.67            2.07
 中国神华                                        13.13            11.28            1.38
 中国石油                                         7.26             4.61            1.86
 兖州煤业                                         8.42             3.11            3.21
 中国石化                                         4.33             4.34            1.18
 上海石化                                         5.40             3.10            2.06
 中海油服                                        12.26             5.23            2.78
 仪征化纤                                         6.22             1.60            4.60
 中国铝业                                         4.07             2.49            1.94
 江西铜业                                        13.04             7.61            2.03
 洛阳钼业                                         3.36             1.08            3.68
 紫金矿业                                         2.94             1.85            1.88
 马钢股份                                         2.48             1.34            2.19
 鞍钢股份                                         3.85             3.15            1.45
 重庆钢铁                                         2.56             0.91            3.33
 海螺水泥                                        13.19            14.78            1.06
 洛阳玻璃                                        31.28             4.28            8.65
 京城机电                                         8.59             3.59            2.83
 中联重科                                         4.28             2.05            2.47
 金隅股份                                         7.60             4.14            2.17
 中国国航                                         6.80             4.75            1.70
 东方航空                                         6.21             3.45            2.13
 南方航空                                         6.49             4.38            1.75
 中国远洋                                         5.50             2.71            2.40
 中海集运                                         4.35             1.50            3.43
 中集集团                                        14.08            11.70            1.43
 中海发展                                         6.22             4.74            1.55
 宁沪高速                                         7.80             9.51            0.97
 深高速                                           8.08             5.75            1.66
 成渝高速                                         4.20             2.23            2.23
 皖通高速                                        13.44             6.43            2.48
 广深铁路                                         3.64             3.46            1.25
 中国南车                                         9.80             7.21            1.61
 中国交建                                        10.87             6.78            1.90
 中国铁建                                         9.95             7.58            1.55
 中国中铁                                         7.82             5.10            1.82
 长城汽车                                         8.13             5.49            1.75
 比亚迪                                          51.21            35.95            1.69
 广汽集团                                        20.37             7.05            3.42
 青岛啤酒                                        27.05            28.55            1.12
 白云山                                          21.89            16.58            1.56
 新华制药                                        11.09             3.92            3.35
 海信科龙                                         7.35             2.90            3.00
 南京熊猫                                        12.16             4.99            2.89
 晨鸣纸业                                         7.53             5.01            1.78
 上海医药                                        15.56            14.00            1.32
 中兴通讯                                        14.61            13.30            1.30
 东方电气                                        10.66             6.05            2.09
 潍柴动力                                         7.24             7.12            1.20
 东北电气                                         7.44             2.06            4.28
 广船国际                                        25.39            10.40            2.89
 昆明机床                                        13.55             3.90            4.11
 一拖股份                                        10.30             3.99            3.06
 北辰实业                                         4.04             2.17            2.20
 创业环保                                         8.17             4.72            2.05
 中国中冶                                         4.05             1.73            2.77
 金风科技                                        16.39             9.52            2.04
 丽珠                                            42.55            35.70            1.41
 万科                                            24.43            17.70            1.63
 郑煤机                                           7.52             2.72            3.27
 大连港                                           3.87             2.96            1.55
 山东墨龙                                         7.41             2.32            3.78
 浙江世宝                                        25.28             6.69            4.47
 复星医药                                        18.34            17.48            1.24
 光大银行                                         3.52             3.30            1.26
 东江环保                                        15.15             9.62            1.86
 上海电气                                         7.95             3.20            2.94
 广发证券                                        13.96            14.94            1.11
 华泰证券                                        14.70            14.24            1.22
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
          如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
    
      中国股市报导                中国已公布新股发行上市日程表  
    香港股市报导                中国待发行新股一览表          
    美国股市报导                 中国新股申购资金情况一览表    
    台湾股市报导                香港股市拟发行新股一览表    　 
    中国新闻                  香港已公布新股发行上市日程表   
    香港新闻                  中国新股新闻                  
    台湾新闻                  香港新股新闻                  
    中国股市观察           中国个股业绩                 
    香港股市观察           报摘                        
    中国融资融券                                                    

 (整理 梁慧仪)

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