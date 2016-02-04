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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 16:25 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，金融市场形势持续紧张令联邦公开市场委员会面临压
力，他称相比于12月美联储会议决定加息时，“金融状况明显更为紧张”，如果这种状况在3月会议时还在持
续，“我们将不得不对此加以考虑”。他并提到，政策制定者还没有准备好在当前的时点上就政策路径得出许
多结论。    
    
    欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，目前所有主要央行面临的最基本问题，在于物价稳定职责是否仍能实现
，他称低通胀影响通胀预期，并带来第二轮效应。他并指出，毫无疑问需要采取更宽松的政策，产生副作用的
风险不会阻止我们行动。 
    
    日本央行总裁黑田东彦表示，该央行并非通过采用负利率参与货币战，称此举并非为了压低日圆汇率。“
与美联储、欧洲央行或其他主要央行一样，日本央行在引导货币政策时不以汇率作为目标，”黑田东彦向国会
称。“通过压低利率和收益率曲线，我们希望能够推低实际利率，从而刺激消费和投资，”他还称。 
    
    
    日本央行称，金融机构存放在央行的准备金余额总计约有10万亿日圆(830亿美元)将适用负0.1%的利率。
存放在日本央行帐户的庞大资金中，仅有一小部分将适用负利率。日本央行将继续对约210万亿日圆的准备金
支付约0.1%利息。而另外约40万亿日圆的准备金将采取零利率。日本央行上周五意外决定采用负利率政策，根
据该政策央行将把一项指标利率推低至负0.1%。 
    
    新西兰央行助理总裁John McDermott表示，该央行对利率的预估支持其货币政策的有效性，但并不意味着
承诺采取行动。McDermott在悉尼举行的高盛全球宏观年会上表示，新西兰央行对货币政策前景持非常开放的
看法，但他强调预估是有条件的，反映出预测新西兰经济面临很多挑战。 
    McDermott并表示，将乐见新西兰元贬值。他在悉尼发表讲话时，被问及希望新西兰元汇率在什么水平。
“希望新西兰元比目前低，”他回答称。 
    
    泰国央行连续第六次会议决定维持指标利率不变，一如外界普遍预期，让政府支出帮助提振低迷的经济增
长。泰国央行表示，当前的政策利率有助于经济复苏，并称货币政策依旧宽松，政策空间应该保留。泰国央行
货币政策委员会周三一致投票决定维持一天期附买回利率在1.50%不变，这接近全球金融危机时的纪录低点1.2
5%。 
    
  美国       联邦基金利率0.25%-0.5%         2015年12月16日升息25基点
             基本贴现率1.00%                2015年12月16日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.5%               2015年7月15日降25基点
  巴西       Selic利率14.25%                2015年7月29日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率1.5%     2015年10月23日降25基点
             一年期贷款利率4.35%            2015年10月23日降25基点
  台湾       重贴现率1.625%                 2015年12月17日降12.5基点
             担保放款融通利率2%             2015年12月17日降12.5基点
             短期融通利率3.875%             2015年12月17日降12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.75%            2015年12月17日升25基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.50%   2015年6月11日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率2.50%              2015年12月10日降25基点
  泰国       一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率6.75%                2015年9月29日降50基点
             附卖回利率5.75%                2015年9月29日降50基点
  印尼       指标利率7.25%                  2016年1月14日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.35%              2015年7月2日降10基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率0.75%                  2015年9月24日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率11%          2015年7月31日降50个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率6.25%                2015年11月19日升25基点  
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 张明钧; 审校 王洋)

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