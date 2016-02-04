美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，金融市场形势持续紧张令联邦公开市场委员会面临压 力，他称相比于12月美联储会议决定加息时，“金融状况明显更为紧张”，如果这种状况在3月会议时还在持 续，“我们将不得不对此加以考虑”。他并提到，政策制定者还没有准备好在当前的时点上就政策路径得出许 多结论。 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，目前所有主要央行面临的最基本问题，在于物价稳定职责是否仍能实现 ，他称低通胀影响通胀预期，并带来第二轮效应。他并指出，毫无疑问需要采取更宽松的政策，产生副作用的 风险不会阻止我们行动。 日本央行总裁黑田东彦表示，该央行并非通过采用负利率参与货币战，称此举并非为了压低日圆汇率。“ 与美联储、欧洲央行或其他主要央行一样，日本央行在引导货币政策时不以汇率作为目标，”黑田东彦向国会 称。“通过压低利率和收益率曲线，我们希望能够推低实际利率，从而刺激消费和投资，”他还称。 日本央行称，金融机构存放在央行的准备金余额总计约有10万亿日圆(830亿美元)将适用负0.1%的利率。 存放在日本央行帐户的庞大资金中，仅有一小部分将适用负利率。日本央行将继续对约210万亿日圆的准备金 支付约0.1%利息。而另外约40万亿日圆的准备金将采取零利率。日本央行上周五意外决定采用负利率政策，根 据该政策央行将把一项指标利率推低至负0.1%。 新西兰央行助理总裁John McDermott表示，该央行对利率的预估支持其货币政策的有效性，但并不意味着 承诺采取行动。McDermott在悉尼举行的高盛全球宏观年会上表示，新西兰央行对货币政策前景持非常开放的 看法，但他强调预估是有条件的，反映出预测新西兰经济面临很多挑战。 McDermott并表示，将乐见新西兰元贬值。他在悉尼发表讲话时，被问及希望新西兰元汇率在什么水平。 “希望新西兰元比目前低，”他回答称。 泰国央行连续第六次会议决定维持指标利率不变，一如外界普遍预期，让政府支出帮助提振低迷的经济增 长。泰国央行表示，当前的政策利率有助于经济复苏，并称货币政策依旧宽松，政策空间应该保留。泰国央行 货币政策委员会周三一致投票决定维持一天期附买回利率在1.50%不变，这接近全球金融危机时的纪录低点1.2 5%。 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点 担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点 短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2015年12月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.25% 2016年1月14日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.25% 2015年11月19日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 张明钧; 审校 王洋)