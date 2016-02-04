全球贵金属：2月3日SPDR黄金持仓增0.65%，iShares白银持仓减0.12%

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透2月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二增加0.65%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量减少0.12%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 22,185,844.8 2月3日 22,042,391.2 2月2日 143,453.6 0.65%
iShares 308,999,835.2 2月3日 309,380,776.8 2月2日 -380,941.6 -0.12%
(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
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路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。