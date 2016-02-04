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市场报道 | 2016年 2月 4日 星期四 16:42 BJT

全球贵金属：2月3日SPDR黄金持仓增0.65%，iShares白银持仓减0.12%

路透2月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二增加0.65%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量减少0.12%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,185,844.8 2月3日 22,042,391.2 2月2日 143,453.6 0.65%

iShares 308,999,835.2 2月3日 309,380,776.8 2月2日 -380,941.6 -0.12%

(完) (编译 张若琪 审校 张涛)

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