台湾经济指标预测--2月5日至2月26日

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/5 1610 外汇存底 1月底 -- 4,260.31亿美元 2/5 0830 消费者物价指 1月 +0.72% +0.14% 数(CPI) * 2月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月 预估值 前值 分 2/16 1600 出口 1月 -13.55% -13.9% *2/17 1600 经济成长率 第四季 -0.28% -0.63% (统计值) (概估值) (第三季统计 值) * 2月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/23 1620 经常帐 第四季 -- 顺差196.7亿美元 2/24 1600 外销订单 1月 -- -12.3% 年变动率 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +5.68% 2/25 0830 季调失业率 1月 -- 3.88% 2/26 1600 工业生产指数 1月 -- -6.17% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(预) 重贴现率 第一季 -- 1.625% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。