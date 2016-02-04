更正 - 欧元债市：德国公债收益率上升，追随隔夜美国债市的走势

(更正：内文第三段应更正为“脱离了周一触及的九个月低点”，而非“周一也脱离了九个月低点”)

路透2月4日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四上升，反映了隔夜美国公债市场的走势，这是受到了油价飙升8%的提振。

不过今年迄今油价依然下跌逾12%。油价下跌已对通胀预估构成了压力，并促使投资者押注各大央行将需要维持宽松货币政策。

油价的最新一波反弹扭转本周稍早的多数跌幅，促使投资者重返股市等风险资产，而避险的德国公债收益率脱离了周一触及的九个月低点。

法国和西班牙周四有大量公债供应，也在短时间内推动了收益率上升。

KBC策略师Piet Lammens表示，“来自油价的压力正在缓解...其他市场回归平静，所以我们预计公债价格将会下滑，收益率应会上升。”

德国10年期公债收益率 上涨2个基点，至0.29%，其他欧元区公债收益率多数也上涨1-2个基点。

对下个月欧洲央行进一步放松货币政策的预期应会限制抛压。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，对超低通胀采取行动过晚的风险要大于行动过早，观望立场可能导致信心的长期损失。 (完)

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