更正 - 欧元债市：德国公债收益率上升，追随隔夜美国债市的走势

路透基点：世茂房地产与三家银行签署30亿元人民币贷款--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
(更正：内文第三段应更正为“脱离了周一触及的九个月低点”，而非“周一也脱离了九个月低点”)
路透2月4日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四上升，反映了隔夜美国公债市场的走势，这是受到了油价飙升8%的提振。
不过今年迄今油价依然下跌逾12%。油价下跌已对通胀预估构成了压力，并促使投资者押注各大央行将需要维持宽松货币政策。
油价的最新一波反弹扭转本周稍早的多数跌幅，促使投资者重返股市等风险资产，而避险的德国公债收益率脱离了周一触及的九个月低点。
法国和西班牙周四有大量公债供应，也在短时间内推动了收益率上升。
KBC策略师Piet Lammens表示，“来自油价的压力正在缓解...其他市场回归平静，所以我们预计公债价格将会下滑，收益率应会上升。”
德国10年期公债收益率 上涨2个基点，至0.29%，其他欧元区公债收益率多数也上涨1-2个基点。
对下个月欧洲央行进一步放松货币政策的预期应会限制抛压。
欧洲央行总裁德拉吉周四表示，对超低通胀采取行动过晚的风险要大于行动过早，观望立场可能导致信心的长期损失。 (完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (翻译 王洋/张荻； 审校 张明钧/张若琪)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。
路透伦敦1月19日 - 英国两年期公债收益率周四涨至11月中以来最高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示即将再次升息。