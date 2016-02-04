《全球汇市》美元失去动能，对美国升息的预期大幅滑落

路透基点：世茂房地产与三家银行签署30亿元人民币贷款--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1150 1.1103 +0.42 +2.67 1.0860
美元/日圆 117.75 117.88 -0.11 -2.12 120.30
欧元/日圆 131.31 130.85 +0.35 +0.64 130.47
美元/瑞郎 1.0019 1.0040 -0.21 +0.01 1.0018
英镑/美元 1.4641 1.4599 +0.29 -0.66 1.4738
美元/加元 1.3722 1.3779 -0.41 -0.85 1.3839
美元/离岸人民币 6.6044 6.6110 -0.10 +0.55 6.5680
澳元/美元 0.7206 0.7167 +0.54 -0.95 0.7275
新西兰元/美元 0.6694 0.6665 +0.44 -1.92 0.6825
欧元/瑞郎 1.1175 1.1148 +0.24 +2.65 1.0886
欧元/英镑 0.7615 0.7602 +0.17 +3.37 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.3854 9.3587 +0.29 +2.34 9.1705
美元/挪威克朗 8.5124 8.5653 -0.62 -3.70 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 张涛/李婷仪/蔡美珍/于春红/李春喜)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。