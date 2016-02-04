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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 17:56 BJT

《全球汇市》美元失去动能，对美国升息的预期大幅滑落

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1150 1.1103 +0.42 +2.67 1.0860

美元/日圆 117.75 117.88 -0.11 -2.12 120.30

欧元/日圆 131.31 130.85 +0.35 +0.64 130.47

美元/瑞郎 1.0019 1.0040 -0.21 +0.01 1.0018

英镑/美元 1.4641 1.4599 +0.29 -0.66 1.4738

美元/加元 1.3722 1.3779 -0.41 -0.85 1.3839

美元/离岸人民币 6.6044 6.6110 -0.10 +0.55 6.5680

澳元/美元 0.7206 0.7167 +0.54 -0.95 0.7275

新西兰元/美元 0.6694 0.6665 +0.44 -1.92 0.6825

欧元/瑞郎 1.1175 1.1148 +0.24 +2.65 1.0886

欧元/英镑 0.7615 0.7602 +0.17 +3.37 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3854 9.3587 +0.29 +2.34 9.1705

美元/挪威克朗 8.5124 8.5653 -0.62 -3.70 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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