欧洲汇市：英镑兑美元触及一个月高位，市场等待英央行通胀报告

“我们将仔细研究会议纪录，看措辞是否有任何改变，尤其是在担心薪资增长放缓及通胀水准持续低迷的情况下。”FXPrimus投资研究主管Marshall Gittler称。

他并表示，市场还希望得知卡尼对英国退出欧盟公投可能如何影响货币政策的看法，以及在日本央行上周实行负利率后，英国是否也有可能考虑这样的行动。

英镑兑美元 上涨0.4%至1.4654，为一个月高点。目前为止英镑已较1月21日所及的七年低位1.4080回升逾4%。英镑的涨势周三加速，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名高官发表讲话，打压了对美国未来升息步伐的预期。

英镑兑欧元 持平，报0.7610英镑。

高盛周四称，如果英国公投结果是脱离欧盟，英镑可能下跌达15-20%，这一情形可能将吓坏外国投资者，并耗尽能弥补英国经常帐赤字的资本流入。 (完)

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