新闻稿：2015年全球应急资本证券发行下降；亚洲、欧洲银行仍是发行主力--穆迪

(注：以下新闻稿由穆迪提供)

纽约，2016年2月3日 — 中文新闻稿为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。

穆迪投资者服务公司表示，2015年全球应急资本证券发行量较2014年大幅下降42%，而亚洲 (尤其是中国) 和欧洲银行仍是发行主力。

穆迪称2015年发行量从2014年的1,750亿美元降至1,010亿美元的主要原因是中资银行发行量下降，这主要源于市场环境疲弱以及资产负债表增长放缓令其短期资本需求降低。

此外，全球发行量中约有76%是触发本金减记特征的其他一级资本 (AT1) 应急资本证券，其他24%为二级资本。

2015年亚洲银行在全球应急资本证券发行量中占48%，欧洲银行占40%，主要反映了这两个地区的监管机构在执行《巴塞尔协议III》监管资本要求方面已取得一定进展。

亚洲方面，银行尤其是中资银行机构已发行应急资本证券为资产负债表迅速增长提供资金支持，同时满足当地提前实施《巴塞尔协议III》资本框架下相关资本要求。

相比之下，许多欧洲银行之前已开始利用应急资本证券成本相对较低 (与普通股相比) 这一优势发行应急资本证券，以在2014年监管压力测试之前补充资本金。

此外，应急资本证券发行集中于大型银行之间，十大发行机构 (5家欧洲银行和4家中资银行，外加一家澳大利亚银行) 自2009年以来在发行总量中的占比达到了37%。