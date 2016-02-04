亚洲橡胶：指标东京期胶反弹，此前亚洲主要产胶国达成削减出口协议

路透基点：世茂房地产与三家银行签署30亿元人民币贷款--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
路透东京2月4日 - 指标东京期胶周四跳升，从前一日触及的三周低点反弹，之前亚洲主要产胶国达成协议，从3月起削减出口六个月，缓解了对于供给过剩的担忧，并引发了空头回补。
TOCOM-7月期胶 <0#2JRU:>收高3.7日圆，或2.4%，报每公斤157.3日圆(1.34美元)。盘中一度高见158.5日圆。
由于担心中国需求增长放缓以及亚洲供给过剩，近期TOCOM期胶一直承压。
不过亚洲主要橡胶生产国同意自3月起的六个月时间，减少出口61.5万吨，藉此提振价格。
Yutaka Shoji Co分析师Jiong Gu说：“这个消息导致投资者解除空头部位。”
“不过这没有吸引太多的新买盘，因他们的决定只是推迟发货，而非减产，这意味着额外供给或在六个月后重返市场。这限制了涨幅，”Gu说。
一位吉隆坡的交易员表示，产胶国应该将减产作为“未来更佳的策略”，而不是削减出口。
上海期交所期胶主力5月合约 上涨205元人民币，收报每吨10,335元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月3月合约 最新报每公斤109.5美分，上涨1.4美分。(完)
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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 张荻)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。