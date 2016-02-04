国际油市：亚洲燃料油互换和现货价差进一步走弱

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
路透新加坡2月4日 - 亚洲燃料油的互换和现货价差周四进一步走弱，交易员表示，在供给面继续涌现卖压的市况下，与之一道下行的还有380cst燃料油的码头升水。
“激进的卖价对现货价差产生压力，重置成本没有几周前那么高，当时供给要紧张的多，”一位在新加坡的交易员说。
180cst和380cst燃料油的近月期限价差双双下跌0.50美元，较新加坡报价的贴水分别达到了每吨3.50美元和2.25美元。
另一位在新加坡的交易员说，3月380cst燃料油互换过去几日成交量可观，因行业参与者寻求对冲。
380cst燃料油码头升水一度较周三收盘价下跌67%，至每吨较新加坡报价仅升水1.76美元。
两种燃料油的现货价差也延续跌势，降至12月末以来的最低。
180cst燃料油的贴水下降0.13美元至每吨较新加坡报价贴水2.26美元，380cst燃料油的贴水下降0.53美元至每吨较新加坡报价贴水2.78美元。
新加坡现货市场上报告有三笔交易。
KIB以每吨较新加坡报价贴水2美元的价格向托克出售20,000吨船期为2月20-24日的180cst高硫燃料油。
壳牌以每吨较新加坡1月平均报价贴水2.50美元的价格向维多出售20,000吨船期为2月19-23日的380cst高硫燃料油。
贡渥以每吨161美元的价格向中石油出售20,000吨船期为2月19-23日的380cst高硫燃料油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 张荻)
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