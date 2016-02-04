表格：美国1月28日止当周农作物出口销售报告--USDA

投行观点：Smart Sand目标价上调至22美元，评级为买入--Jefferies
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路透华盛顿2月4日 - 美国农业部(USDA)周四公布，1月28日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 66.2 87.8 154.0 93.4 87.8 16,776.5 20,335.0 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.1 137.6 玉米 1,129.1 14.4 1,143.5 1,130.1 15.2 24,225.4 32,147.9 高梁 187.0 0.0 187.0 192.3 0.0 5,923.8 7,069.4 大豆 -43.6 65.7 22.1 384.4 65.7 40,611.0 45,411.0 豆粕 186.3 1.2 187.5 199.4 1.2 6,854.1 8,348.2 豆油 12.8 0.0 12.8 25.9 0.0 632.4 532.2 皮马棉 10.7 0.0 10.7 11.1 0.0 290.2 191.9 陆地棉 251.6 6.8 258.4 261.5 6.8 5,799.9 9,401.1 稻米 39.0 0.0 39.0 40.2 0.0 2,101.0 2,049.8 (完) (编译 王洋; 审校 母红)
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路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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