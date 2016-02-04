全球航运：波罗的海乾散货运价指数跌穿300点，创纪录新低

路透2月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四跌穿300点，再创纪录新低。

整体乾散货运价指数 下跌5点，或1.65%，报298点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数今年迄今为止无一日上涨，从年初迄今累计下跌超过37%，24个交易日中有22日创新低。

中国经济放缓和船舶供应过多，拖累该指数崩跌。

“需求面的部份问题是，目前处于负商品库存周期，导致船运市场环境非常严竣，”船务经纪公司Clarksons Platou Securities董事总经理Frode Morkedal说。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌1点，至208点。日均获利减少32美元，报2,743美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

一位船务经纪周四称，主要亚洲航线的海岬型船运价料未来一周持平，因中国春节假期将会限制船运活动。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨5点，至289点。日均获利上涨39美元，至2,314美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)