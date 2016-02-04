欧洲汇市：英镑/美元触及一个月高位，英国央行总裁卡尼平息减息传闻

路透伦敦2月4日 - 英镑兑美元周四触及一个月高位，本周周线升幅可能为2009年来最大，此前英国央行总裁卡尼平息央行可能在未来几个月降息的传闻。

英镑稍早下跌，兑欧元 大跌1%至两周低位，此前英国央行调降经济增长预期，因全球前景转差，且近几个月唯一一位支持升息的委员也放弃了其立场。

英国央行总裁卡尼的讲话和全球其他主要央行的观点一致，卡尼称，全球金融形势已明显恶化。卡尼又表示，全体货币政策委员会(MPC)委员认为下次的利率动作更有可能是加息，而不是降息。MPC未讨论降息。

“总的来说，我们认为英国央行今日的决定和会议记录不是什么新消息，”巴克莱策略师说，“此外，它支持了本行的看法，即预计英国央行短期不会加息，加息时机将推迟至最早2016年第四季，反应央行认同经济面临下行风险。”

在1530 GMT，英镑兑美元 上涨0.1%，报1.4610美元，本周迄今升幅为2.5%。英镑稍早触及1月初来最高的1.4672美元，因最新一周美国初请失业金人数升幅多于预期，拖累美元走弱。

英镑兑欧元下滑0.6%，至0.7655英镑，稍早触及0.7702英镑。

在英国央行周四公布的季度通胀报告中，央行下调英国经济成长预估，因全球经济前景转差。

在通胀报告出炉后，一些交易商称，货币市场仍预计有微弱的可能性英央行在未来数月减息。