版本:
中国
债券 | 2016年 2月 5日 星期五 02:28 BJT

标题新闻：欧盟执委会副主席卡泰宁称欧盟能给予意大利预算的灵活性已没有更多空间

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐