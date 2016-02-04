芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因技术性卖出和南美收成前景不断改善

路透芝加哥2月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌，交易商说，因技术性卖出、周度出口销售疲弱和南美收成前景不断改善。

CBOT-3月大豆 跌穿切入位在8.77美元附近的50日移动均线，收低2-1/4美分，报每蒲式耳8.74-1/2美元。

巴西政府作物供应机构Conab将该国大豆收成预估下调至1.009亿吨，但如果实际产量符合预估，仍将为纪录水平。

美国农业部周度出口销售报告显示，在截至1月28日该周，旧作大豆净取消订单4.36万吨，且净销售新作大豆6.57万吨。市场预期净销售旧作大豆40-60万吨。

美国农业部报告显示，周度出口销售豆粕18.63万吨，和市场预期一致。

美国农业部报告显示，周度出口销售豆油1.28万吨，符合市场预期。

CBOT豆粕期货<0#SM:>下跌，和大豆一起下滑。3月豆粕合约 触及一周低267.20美元，收报每短吨267.60美元。

CBOT豆油期货上涨，因豆油/豆粕套利交易，3月豆油合约 触及七周高位。

今日CBOT大豆预估成交量为297,278口，豆粕为98,611口，豆油为90,463口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)