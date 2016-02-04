澳新经济指标预测--2月5日-2月17日****

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月1日当周 2月5日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.5% +0.4% 零售销售(较前季) 第四季 +0.9% +0.6% 2月8日当周 2月8日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 1月 -- -1.2% 网路招聘广告 -- -0.1% 2月9日(二) 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 1月 -- -0.2% (较上年同期) -- +5.3% 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12月 -- -2.7% 0030 澳洲NAB企业现况指数 1月 -- 正7 企业信心指数 -- 正3 2月9日-10日 2330 澳洲消费者信心指数 2月 -- -3.5% 2月10日(三) 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 1月 -- 56.7 2月11日(四) 2145 新西兰食品价格指数 1月 -- -0.8% 2月12日(五) 0030 澳洲房屋融资 12月 -- +1.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 51.20 2月15日当周 2月15日(一) 0030 澳洲新车销售 1月 -- -0.5% 0200 新西兰公债海外持有比例 1月 -- 63.8% 2145 新西兰零售销售(较前季) 第四季 -- +1.60% (较上年同期) -- +5.7% 2月16日(二) 暂无重要经济数据公布。 2月17日(三) 暂无重要经济数据公布。 (完)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.63 -0.38 -0.11 +3.16 349.57 新加坡 3008.22 8.00 +0.27 +4.42 2880.76 马来西亚 1666.51 1.49 +0.09 +1.51 1641.73 泰国 1554.88 -5.95 -0.38 +0.77 1542.94 印尼 5298.95 4.16 +0.08 +0.04 5296.71 菲律宾 7246.08 89.72 +1.25 +5.93 6840.64