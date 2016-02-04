日韩经济指标预测--2月5日-2月17日****

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月1日当周 2月4日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,332 2月5日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 12月 -- -1.7 领先指标 -- -0.3 2月8日当周 2月7日-8日 2350 日本银行放款(较上年同期) 1月 -- +2.2% 2月7日(日) 2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆) 12月 -- 盈余11,435 2月8日(一) 0130 日本加班工资 12月 -- +1.1% 0500 日本服务业景气判断指数 1月 -- 48.7 2月9日(二) 2350 日本企业物价指数(较前月) 1月 -- -0.3% (较上年同期) -- -3.4% 2月10日(三) 暂无重要经济数据公布。 2月11日(四) 暂无重要经济数据公布。 2月12日(五) 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 42.00 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 36.90 2月15日当周 2月14日(日) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.3% (环比年率) -- +1.0% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 1月 -- -6.0% 进口物价(较上年同期) -- -11.9% 2月15日(一) 0300 韩国L货供额 12月 -- +7.8% 0430 日本工业生产修正值 12月 -- -1.4% 产能利用率指数(较前月) 12月 -- -0.1% 2月16日(二) 2300 韩国失业率 1月 -- 3.4% 2350 日本机械订单(较前月) 12月 -- -14.4% (较上年同期) -- -1.2% -- 韩国央行利率决议 2月 -- 1.50% 2月17日(三) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 1月 -- 顺差1,402 出口(较上年同期) -- -8.0% 进口(较上年同期) -- -18.0% (完)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.63 -0.38 -0.11 +3.16 349.57 新加坡 3008.22 8.00 +0.27 +4.42 2880.76 马来西亚 1666.51 1.49 +0.09 +1.51 1641.73 泰国 1554.88 -5.95 -0.38 +0.77 1542.94 印尼 5298.95 4.16 +0.08 +0.04 5296.71 菲律宾 7246.08 89.72 +1.25 +5.93 6840.64