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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 06:52 BJT

****日韩经济指标预测--2月5日-2月17日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值  
     

    2月1日当周
    
    2月4日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                       1月          --     12,332
    
    2月5日(五)
    0500 日本同时指标(较前月)                      12月          --       -1.7
             领先指标                                            --       -0.3
    
    2月8日当周
    
    2月7日-8日
    2350 日本银行放款(较上年同期)                   1月          --      +2.2%
    
    2月7日(日)
    2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆)        12月          -- 盈余11,435
    
    2月8日(一)
    0130 日本加班工资                              12月          --      +1.1%
    0500 日本服务业景气判断指数                     1月          --       48.7
    
    2月9日(二)
    2350 日本企业物价指数(较前月)                   1月          --      -0.3%
                         (较上年同期)                            --      -3.4%
    
    2月10日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月11日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月12日(五)
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数     2月           --      42.00
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数     2月           --      36.90
    
    2月15日当周
    
    2月14日(日)
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季)            第四季         --      +0.3%
                              (环比年率)                         --      +1.0%
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                  1月           --      -6.0%
             进口物价(较上年同期)                                --     -11.9%
    
    2月15日(一)
    0300 韩国L货供额                              12月          --       +7.8%
    0430 日本工业生产修正值                       12月           --      -1.4%
             产能利用率指数(较前月)               12月           --      -0.1%
    
    2月16日(二)
    2300 韩国失业率                                1月           --       3.4%
    2350 日本机械订单(较前月)                     12月           --     -14.4%
                     (较上年同期)                                --      -1.2%
     --  韩国央行利率决议                         2月            --      1.50%
    
    2月17日(三)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                     1月            --  顺差1,402
             出口(较上年同期)                                    --      -8.0%
             进口(较上年同期)                                    --     -18.0%  
   (完)

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