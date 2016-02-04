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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 06:28 BJT

《日本重要政经日程》--2月5日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月4日(四)

2350 - 1月末外汇储备

2月5日(五)

0430 - 住友商事 公布财报

0530 - 丸红 公布财报

0600 - 丰田汽车 公布财报

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 徐文焰)

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