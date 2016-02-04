《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月4日

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 64.86 +1.42 +2.24 6333648
京东 24.96 +1.15 +4.83 20949697
新浪 43.55 +0.07 +0.16 457252
搜狐 45.69 +0.32 +0.71 393695
网易 150.69 +1.17 +0.78 715277
百度 152.59 -0.49 -0.32 3102367
台湾
台湾积体电路 23.23 +0.31 +1.35 1666416
联电 1.99 +0.01 +0.51 185754
日月光 5.35 +0.18 +3.48 243506
硅品精密 7.71 +0.02 +0.26 1556742
和信超媒体 2.97 +0.03 +1.02 10163
友达 2.56 +0.06 +2.40 89237
中华电信 31.56 +0.30 +0.96 84245
台湾国际航电 35.14 +0.92 +2.69 1400116
香港
中国移动 54.54 -0.72 -1.30 288597
中国联通 10.92 +0.07 +0.65 257781
中国电信 47.18 +0.00 +0.00 20981
中芯国际 4.42 +0.00 +0.00 2114
(完)
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路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.63 -0.38 -0.11 +3.16 349.57 新加坡 3008.22 8.00 +0.27 +4.42 2880.76 马来西亚 1666.51 1.49 +0.09 +1.51 1641.73 泰国 1554.88 -5.95 -0.38 +0.77 1542.94 印尼 5298.95 4.16 +0.08 +0.04 5296.71 菲律宾 7246.08 89.72 +1.25 +5.93 6840.64