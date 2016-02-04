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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 06:48 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月4日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 64.86 +1.42 +2.24 6333648

京东 24.96 +1.15 +4.83 20949697

新浪 43.55 +0.07 +0.16 457252

搜狐 45.69 +0.32 +0.71 393695

网易 150.69 +1.17 +0.78 715277

百度 152.59 -0.49 -0.32 3102367

台湾

台湾积体电路 23.23 +0.31 +1.35 1666416

联电 1.99 +0.01 +0.51 185754

日月光 5.35 +0.18 +3.48 243506

硅品精密 7.71 +0.02 +0.26 1556742

和信超媒体 2.97 +0.03 +1.02 10163

友达 2.56 +0.06 +2.40 89237

中华电信 31.56 +0.30 +0.96 84245

台湾国际航电 35.14 +0.92 +2.69 1400116

香港

中国移动 54.54 -0.72 -1.30 288597

中国联通 10.92 +0.07 +0.65 257781

中国电信 47.18 +0.00 +0.00 20981

中芯国际 4.42 +0.00 +0.00 2114

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 徐文焰；审校 李爽)

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