美国利率：达拉斯联储总裁呼吁对升息保持耐心，市场认为今年不会变

美联储上周承认，全球金融市场动荡可能会使前景黯淡无光，这一点纽约联储总裁和美联储副主席费舍尔等颇具影响力的决策者曾再三强调。

芝加哥Northern Trust首席分析师Carl Tannebaum表示，美联储要想3月升息已经“太晚”，部分原因是市场现在大举押注不升息。他说，如果决策者希望不排除6月升息的可能，那么他们就得马上开始向市场发出信号。

“全球市场上演的大戏无疑给美国的政策正常化期望泼了一盆冷水，”他说。

柯普朗是前高盛银行家；他寻求淡化市场押注美联储想法的影响，但对于改变升息将大大推迟的看法却无济于事。

“我们十分注意美国以外地区的情况、全球环境以及它们对美国国内生产总值(GDP)、就业和通胀的影响，”柯普朗说。

周四公布的经济数据显示，美国就业市场动能有所丧失，上周初请失业金人数增幅超过预期，零售和能源企业有进一步裁员计划。