金砖国家：2月4日股汇市收盘纵览

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月4日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报739.55点，上涨2.48%。
中国股市：沪综指反弹收涨1.5%，隔夜美元大幅下跌缓和市场情绪
中国汇市：人民币微收升成交放量，美指下跌缓解贬值压力
香港股市：恒生指数收涨1%，因能源股上升且美元走软
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报40,821.735点，上涨3.11%。
巴西汇市：拉美货币兑美元上涨，由于全球金融情势动荡，市场预期美联储升息时机可能推后。雷亚尔兑美元 收报3.8929/41，上日收报3.9161/81。
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南非股市：追随全球市场收高，触及一个月高位，受资源类股大涨提振。指标Top-40指数 收报44,292.35点，上涨1.94%；大盘综合指数 收报49,627.53点，大涨2.25%。
南非汇市：兰特兑美元大涨，因对美联储短期内升息的预期降温
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印度股市：指标BSE股指与NSE指数结束三日跌势，分别收高0.48%与0.57%，追随全球股市涨势，外界预期美联储今年或将不会升息，提升投资者风险偏好。BSE指数 收报24,338.43点；NSE指数 收报7,404.00点。
印度汇市：卢比兑美元 升至三周高点67.54/67.55，走势与其他多数亚币一致，因一名美联储官员的评论暗示联储可能不急于升息，致使美元普跌，卢比兑美元上日收报68.0725/68.0825。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报738.820点，大涨6.01%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报394.24点，劲扬5.18%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报76.969，小跌0.08%；卢布兑欧元 报86.180，贬值0.91%。(完) (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.63 -0.38 -0.11 +3.16 349.57 新加坡 3008.22 8.00 +0.27 +4.42 2880.76 马来西亚 1666.51 1.49 +0.09 +1.51 1641.73 泰国 1554.88 -5.95 -0.38 +0.77 1542.94 印尼 5298.95 4.16 +0.08 +0.04 5296.71 菲律宾 7246.08 89.72 +1.25 +5.93 6840.64