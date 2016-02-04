纽约期市：ICE期棉触及四个月新低，中国忧虑盖过美国出口劲增

路透纽约2月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四跌至四个月新低，因美国经济数据趋疲引发忧虑，中国释放储备棉计划存在不确定性，这些因素抵消了可能乐观的美国出口数据以及美元走软的影响。

“宏观经济方面存在隐忧，抑制了未来的需求前景，”田纳西州Risk Analytics的独立棉商和顾问Louis Rose表示。

根据美国政府周四上午发布的报告，美国上周2015/16作物年棉花销量总计251,600包，较之前一周增加96%，较之前四周均值高75%。

3月棉花期货 结算价跌1.71美分或2.76%，报每磅60.23美分，为2015年8月以来最大单日跌幅。盘中一度跌至每磅59.99美分，为10月2日以来最低水平。

期货市场总成交量增加13,124口，至56,385口。数据显示，上一交易日未平仓合约增加2,369口，至200,001口。

截至2月3日棉花认证库存CERT-COT-STX总计26,212包，低于上日的26,614包。

美元指数 跌0.82%。汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.45%。(完)

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