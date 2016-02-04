纽约期市：ICE期棉触及四个月新低，中国忧虑盖过美国出口劲增

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
路透纽约2月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四跌至四个月新低，因美国经济数据趋疲引发忧虑，中国释放储备棉计划存在不确定性，这些因素抵消了可能乐观的美国出口数据以及美元走软的影响。
“宏观经济方面存在隐忧，抑制了未来的需求前景，”田纳西州Risk Analytics的独立棉商和顾问Louis Rose表示。
根据美国政府周四上午发布的报告，美国上周2015/16作物年棉花销量总计251,600包，较之前一周增加96%，较之前四周均值高75%。
3月棉花期货 结算价跌1.71美分或2.76%，报每磅60.23美分，为2015年8月以来最大单日跌幅。盘中一度跌至每磅59.99美分，为10月2日以来最低水平。
期货市场总成交量增加13,124口，至56,385口。数据显示，上一交易日未平仓合约增加2,369口，至200,001口。
截至2月3日棉花认证库存CERT-COT-STX总计26,212包，低于上日的26,614包。
美元指数 跌0.82%。汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.45%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖；审校 利棣儿)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.63 -0.38 -0.11 +3.16 349.57 新加坡 3008.22 8.00 +0.27 +4.42 2880.76 马来西亚 1666.51 1.49 +0.09 +1.51 1641.73 泰国 1554.88 -5.95 -0.38 +0.77 1542.94 印尼 5298.95 4.16 +0.08 +0.04 5296.71 菲律宾 7246.08 89.72 +1.25 +5.93 6840.64