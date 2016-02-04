美国经济：克利夫兰联储总裁称，国内经济将克服疲软阶段

路透纽约2月4日 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周四表示，美国经济仍表现良好，将克服近期市场波动，让美联储可以继续按计划收紧货币政策。

梅斯特称，虽然全球股市和油价下跌带来风险，但她不会降低对美国经济持续成长和就业市场改善的预期。

梅斯特在Market News International会议上表示，“强劲的”就业和收入增长表明，美国经济基本面仍然稳健，并称通胀应会上升，即便需要的时间比预期略长。