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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 07:43 BJT

基金产业：2月3日当周美国股票基金流出65亿美元--理柏

路透纽约2月4日 - 理柏(Lipper)周四公布的数据显示，2月3日止当周，投资人将65亿美元资金撤出美国股票基金，为连续第五周撤出资金，投资者纷纷避开高风险金融资产。

理柏数据还显示，当周投资者向美国公债基金投入了总共15亿美元资金，为连续第八周资金流入。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)

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