主要国家经济指标预测--2月11日****

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月11日(四) 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 1月 -- 正50 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -- -0.4% (较上年同期) -- -1.3% 1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 34.8 1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 40.4 1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 57.0 1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 53.5 1330 美国一周初请失业金人数 2月6日当周 28.1 28.5 1330 加拿大新屋价格指数 12月 -- +0.2% 2145 新西兰食品价格指数 1月 -- -0.8% 2月11-16日 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 1月 -- -0.8% (较上年同期) -- -1.0% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月10日(三) 0745 法国工业生产(较前月) 12月 -1.6% +0.2% 0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 12月 -0.7% +0.3% 经工作日调整工业生产(较上年同期) -1.0% +1.4% 0930 英国工业生产(较前月) 12月 -1.1% -0.1% (较上年同期) -0.4% +1.0% 制造业产出(较前月) -0.2% +0.1% (较上年同期) -1.7% -1.4% 1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 55.2 -- 1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 46.8 -- 1900 美国联邦预算(亿美元) 1月 盈余551.6 盈余450 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 1月 57.9 -- (完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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