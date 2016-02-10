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亚洲 | 2016年 2月 11日 星期四 07:47 BJT

****主要国家经济指标预测--2月11日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值       前值
    
    2月11日(四)
    0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              1月         --         正50
    0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               1月         --        -0.4%
                (较上年同期)                                       --        -1.3%
    1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数       2月         --         34.8
    1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         2月         --         40.4
    1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         2月         --         57.0
    1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         2月         --         53.5
    1330 美国一周初请失业金人数                        2月6日当周  28.1       28.5
    1330 加拿大新屋价格指数                           12月         --        +0.2%
    2145 新西兰食品价格指数                            1月         --        -0.8%
    
    2月11-16日
    0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月)                1月         --        -0.8%
                               (较上年同期)                        --        -1.0%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值       预估值
    
    2月10日(三)
    0745 法国工业生产(较前月)                         12月       -1.6%      +0.2%
    0900 意大利经季节调整工业生产(较前月)             12月       -0.7%      +0.3%
               经工作日调整工业生产(较上年同期)                  -1.0%      +1.4%
    0930 英国工业生产(较前月)                         12月       -1.1%      -0.1%
                     (较上年同期)                                -0.4%      +1.0%
             制造业产出(较前月)                                  -0.2%      +0.1%
                       (较上年同期)                              -1.7%      -1.4%
    1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        2月         55.2        --
    1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数      2月         46.8        --
    1900 美国联邦预算(亿美元)                         1月    盈余551.6    盈余450
    2130 新西兰制造业表现指数(PMI)                    1月         57.9         --
    (完)

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