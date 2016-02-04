《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月5日

路透香港2月5日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1 美元=7.7877港元 ) 美国股市周四小升，连涨第二日，道琼工业指数 升79.92点，或0.49%，至16,416.58点， 因商品价格上扬带动材料股走高，但零售商发布的财测令人失望且周五就业报告公布前投资者焦虑 不安，限制股市涨幅。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 97.590 -0.42 36218 7.600 -1.30 中国铝业 8.040 -1.35 38066 2.505 0.58 中国移动 54.540 -1.30 288597 84.948 -0.82 中国人寿 11.110 -2.20 439365 17.304 0.96 中石油 59.240 0.58 57100 4.613 0.07 中石化 55.760 -0.07 43017 4.342 0.06 汇丰控股 33.660 0.93 3719264 52.427 0.82 中电信 47.180 0.00 20981 3.674 -0.16 中国联通 10.920 0.65 257781 8.504 -0.65 兖州煤业 3.990 3.10 29842 3.107 -0.09 华能国际 32.220 -2.89 23850 6.273 -0.59 南方航空 27.930 -3.52 14166 4.350 -0.68 东方航空 21.870 -2.67 8300 3.406 -1.27 中芯国际 4.420 0.00 2114 0.688 -1.65 (完) (整理 梁慧仪)