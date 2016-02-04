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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 07:58 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月5日

路透香港2月5日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1
美元=7.7877港元 )
    
    美国股市周四小升，连涨第二日，道琼工业指数 升79.92点，或0.49%，至16,416.58点，
因商品价格上扬带动材料股走高，但零售商发布的财测令人失望且周五就业报告公布前投资者焦虑
不安，限制股市涨幅。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                        97.590   -0.42      36218             7.600      -1.30
 中国铝业                       8.040   -1.35      38066             2.505       0.58
 中国移动                      54.540   -1.30     288597            84.948      -0.82
 中国人寿                      11.110   -2.20     439365            17.304       0.96
 中石油                        59.240    0.58      57100             4.613       0.07
 中石化                        55.760   -0.07      43017             4.342       0.06
 汇丰控股                      33.660    0.93    3719264            52.427       0.82
 中电信                        47.180    0.00      20981             3.674      -0.16
 中国联通                      10.920    0.65     257781             8.504      -0.65
 兖州煤业                       3.990    3.10      29842             3.107      -0.09
 华能国际                      32.220   -2.89      23850             6.273      -0.59
 南方航空                      27.930   -3.52      14166             4.350      -0.68
 东方航空                      21.870   -2.67       8300             3.406      -1.27
 中芯国际                       4.420    0.00       2114             0.688      -1.65
 (完)

 (整理 梁慧仪)

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