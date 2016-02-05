《中国报摘》--中国证券报2月5日

* 头版头条:

--国务院常务会议决定实施新一轮农村电网改造升级工程，以补短板、调结构促稳增长、惠民生；部署进一步做好特困人员救助供养，切实保障其基本生活；通过《全国社会保障基金条例（草案）》。

* 其他:

--中国证券业协会日前发布的数据显示，125家证券公司2015年实现营业收入5,751.55亿元，同比增长121%，全年实现净利润2,447.63亿元，同比增长153%，124家公司实现盈利。

--中央第七巡视组向中国证监会党委反馈专项巡视情况，巡视组建议，证监会要加强对重要权力部门、关键环节和敏感岗位特别是下级单位及其负责人的监督制约，完善并落实廉政风险防控体系，细化并完善防止利益冲突的制度体系。要进一步深化改革，简政放权，规范权力运行，提高行政透明度。

--中国证券投资者保护基金有限责任公司发布的调查报告显示，受年初以来全球经济复苏乏力、国内宏观经济下行压力较大影响，1月中国证券市场投资者信心指数在连续四个月上升后有所下降，总指数为44.9。

--中信证券 发布公告称，近日公司获悉，公司前期协助或接受有关机关调查的徐刚、葛小波、刘威、陈军、闫建霖、祁曙光、陈荣杰已陆续返回工作单位或住所。目前，公司经营情况正常。

--泛海控股 公告，公司拟通过全资子公司武汉中央商务区建设投资公司收购中国泛海持有的民生信托59.65%股权，收购价格为27.3亿元；随后出资56.87亿元对民生信托进行增资。增资完成后，泛海控股合计持有民生信托约93.42%股权。