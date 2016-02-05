《中国报摘》--中国证券报2月5日

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
* 头版头条:
--国务院常务会议决定实施新一轮农村电网改造升级工程，以补短板、调结构促稳增长、惠民生；部署进一步做好特困人员救助供养，切实保障其基本生活；通过《全国社会保障基金条例（草案）》。
* 其他:
--中国证券业协会日前发布的数据显示，125家证券公司2015年实现营业收入5,751.55亿元，同比增长121%，全年实现净利润2,447.63亿元，同比增长153%，124家公司实现盈利。
--中央第七巡视组向中国证监会党委反馈专项巡视情况，巡视组建议，证监会要加强对重要权力部门、关键环节和敏感岗位特别是下级单位及其负责人的监督制约，完善并落实廉政风险防控体系，细化并完善防止利益冲突的制度体系。要进一步深化改革，简政放权，规范权力运行，提高行政透明度。
--中国证券投资者保护基金有限责任公司发布的调查报告显示，受年初以来全球经济复苏乏力、国内宏观经济下行压力较大影响，1月中国证券市场投资者信心指数在连续四个月上升后有所下降，总指数为44.9。
--中信证券 发布公告称，近日公司获悉，公司前期协助或接受有关机关调查的徐刚、葛小波、刘威、陈军、闫建霖、祁曙光、陈荣杰已陆续返回工作单位或住所。目前，公司经营情况正常。
--泛海控股 公告，公司拟通过全资子公司武汉中央商务区建设投资公司收购中国泛海持有的民生信托59.65%股权，收购价格为27.3亿元；随后出资56.87亿元对民生信托进行增资。增资完成后，泛海控股合计持有民生信托约93.42%股权。
--新控股股东北汽集团的资产注入将打开渤海活塞 的发展空间。渤海活塞公告，公司拟购买北汽旗下的滨州发动机100%股权和泰安启程车轮制造有限公司49%股权，交易价格合计约23亿元。其中，交易价格的15%部分以现金支付，剩余由渤海活塞发行股份支付。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。