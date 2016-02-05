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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 08:15 BJT

《中国重要政经日程》--2月5日

=============================今日重要政经日程==========================

2月5日（周五）

*--上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行国务院政策例行吹风会，请科技部副部长阴和俊和国家发展改革委、国家工商总局有关负责人介绍大力发展众创空间推动科技创新服务于实体经济转型升级的有关情况，并答记者问。

=============================近期重要政经日程==========================

3月3日（周四）

--全国政协十二届四次会议在北京召开。

3月5日（周六）

--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)

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