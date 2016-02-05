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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 08:29 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月5日-2月12日

路透2月5日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。

 日期  时间  国家    规模   发行细节
 2/8         法国           标售国库券(BTF)
                            
 2/8         日本           标售六个月期贴现国库券
 2/9         日本           标售30年期公债
 2/9         英国           标售2046年到期的通胀保值公债
 2/9         美国           发售三年期公债
 2/10        日本           标售三个月期贴现国库券
 2/10        意大利         标售公债
 2/10        美国           标售10年期公债
 2/11        英国           标售票息为3½%的2045年到期公
                            债
 2/11        意大利         标售中长期债券
 2/11        美国           发售30年期公债
 2/12        日本           加强流动性标售
                            
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (编译 孙国玉；审校　戴素萍)

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