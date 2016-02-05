《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月5日

*工商时报：

--跨太平洋战略经济伙伴关系协议(TPP)12个成员昨日在纽西兰签订协议，行政院长张善政表示，这是TPP重要里程碑，指示各部会3月底加速提出不合时宜的法规修正报告，争取第二轮门票。

--国际金融市场波动转剧，去年油价和人民币接连重挫，加上各国经济成长率下调，让投资人喜好度大转向，过去受青睐的债券型基金风光不再，反而是强调股债兼顾的平衡型基金异军突起，2015年规模较2014年成长超过四成，就公司别观察跨国主动式基金的规模变化，去年37家投信中，合计有15家去年成长，外商与本土投信第一名分别为保德信与群益投信。

--劳保局每三年精算一次劳保基金财务，昨日公布去年度精算报告初稿，结果显示，劳保基金2018年当年度起，保费开始〞入不敷出〞，等于开始吃老本，2027年开始破产，虽然与3年前计算相同，但潜藏负债却大增1.53兆台币。劳保局呼吁，应尽速启动年金改革。

*经济日报：

--中华信评统计，台湾银行业者海外业务占其整体营收的比重，在10年间成长约一倍，截至2011年底，该比重未及15%，显示银行业对海外业务扩张相当审慎。

--为掌握金融风险可能对银行造成的伤害，金管会预计3月到4月间，针对美元及人民币的升贬幅、内外的利率走势、总体经济情况三大面向，进行范围涵盖最广的压力测试。

--去年前进缅甸惨遭滑铁卢的台资银行，农历年关前传来好消息，缅甸中央银行日前邀请台资银行前往设分行，金管会昨日一口气核准兆丰等五家银行到仰光设分行，连同之前的三家共八家银行申设分行，今年3月底将揭晓。今年缅甸主管机关将在第一季公布核准名单。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。