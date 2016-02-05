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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 08:30 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月5日

**上海证券报**

--大连商品交易所今年全面推进豆粕期权上市、铁矿石期货国际化和场外市场建设等重点工作，加快向多元、开放的综合性衍生品交易所转型。

**第一财经日报**

--国务院常务会议通过全国社保保障基金条例（草案），在全国人大审议通过之后，全国社保基金理事会管理的1.5万亿元资产将真正实现有法可依。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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