《中国报摘》--其他报纸重要消息2月5日

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
**上海证券报**
--大连商品交易所今年全面推进豆粕期权上市、铁矿石期货国际化和场外市场建设等重点工作，加快向多元、开放的综合性衍生品交易所转型。
**第一财经日报**
--国务院常务会议通过全国社保保障基金条例（草案），在全国人大审议通过之后，全国社保基金理事会管理的1.5万亿元资产将真正实现有法可依。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。