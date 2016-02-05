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货币新闻 | 2016年 2月 5日 星期五 08:50 BJT

国际油市：美国原油期货淡静市况中持稳，春节假期临近致流动性偏低

本周大部分时间，油价波动剧烈，因利好因素与利空因素展开激烈博弈。利好因素包括美元指数 下跌、主要产油国为支撑油价可能进行的减产谈判等，利空因素则包括美国创纪录的原油库存、增产相关报导以及全球经济进一步放缓。

然而，只要产油国未能就产量达成一致，再加上中国经济放缓之势似有向世界蔓延的迹象，油市总体前景依然不妙。

“尽管原油生产创纪录...发货需求情况仍令人失望，”大宗商品经纪Marex Spectron称。

“目前宏观经济环境不佳，全球工业生产、制造业和汽车需求指标均表明需求疲软。”(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/孙国玉；审校 戴素萍/陈宗琦)

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