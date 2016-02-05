国际油市：美国原油期货淡静市况中持稳，春节假期临近致流动性偏低

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
本周大部分时间，油价波动剧烈，因利好因素与利空因素展开激烈博弈。利好因素包括美元指数 下跌、主要产油国为支撑油价可能进行的减产谈判等，利空因素则包括美国创纪录的原油库存、增产相关报导以及全球经济进一步放缓。
然而，只要产油国未能就产量达成一致，再加上中国经济放缓之势似有向世界蔓延的迹象，油市总体前景依然不妙。
“尽管原油生产创纪录...发货需求情况仍令人失望，”大宗商品经纪Marex Spectron称。
“目前宏观经济环境不佳，全球工业生产、制造业和汽车需求指标均表明需求疲软。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/孙国玉；审校 戴素萍/陈宗琦)
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林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。