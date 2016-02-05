《全球重要经济事件一览表》--2月5日-2月17日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月5日(五)

惠灵顿--新西兰央行审慎监管主管Toby Fiennes发表讲话(0420)。

马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在西班牙央行组织的活动中发表讲话(1200)。

伦敦--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)出席欧盟银行业管理局(EBA)五周年会议的小组讨论(1130)，英国央行副总裁贝利也将参加(1135)。

伦敦--国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳在伦敦政经学院发表演讲(1830)。

悉尼--澳洲央行发表季度货币政策声明(0030)。

2月7日(日)

东京--日本央行公布1月政策会议讨论概要(2200)。

2月8日(一)

洛杉矶--美国联邦存款保险公司(FDIC)董事长格伦伯格(Martin Gruenberg)发表讲话(1630)。

加拿大蒙特利尔--加拿大央行副总裁连恩发表讲话。

2月9日(二)

洛杉矶--美国旧金山联储、联邦存款保险公司(FDIC)、美国通货监理局(OCC)和Community Development Financial Institutions Fund主办2016年全国机构间社区再投资会议，美国通货监理官Thomas Curry在会议的午宴上发表讲话(2000)，财政部负责金融机构的助理部长Amias Gerety在会议上发表讲话(2330)。

伦敦--西班牙央行总裁林德就“西班牙经济前景”发表讲话(1000)。

2月10日(三)

洛杉矶--旧金山联储总裁威廉姆斯在一次会议上发表讲话(1830)。

斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至2月11日)。

华盛顿--美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词(1500)。

雷克雅未克--冰岛宣布利率决定(0800)。

2月11日(四)

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯出席众议院经济事务常务委员会听证会(2230)。

华盛顿--美联储主席叶伦在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词(1500)。

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定并发布货币政策报告(0830)。

2月12日(五)

纽约--美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利参加有关家庭借贷与负债的小组讨论和新闻简布会，并发布2015年第四季家庭负债与信贷报告(1500)。

2月15日(一)

暂无重要经济事件。

2月16日(二)

悉尼--澳洲央行发布2月货币政策会议记录(0030)。

纽瓦克--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表讲话(1400)。

2月17日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布1月政策会议记录(1900)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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