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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 08:51 BJT

《香港报摘》--经济日报2月5日

* 要闻版头条：

--消息指，爪哇旗下湾仔大新金融中心，获财团以约100亿港元洽购至尾声，当中以中资光大集团夺得物业的呼声最高。若落实，将成全港商厦次高成交。

* 其他：

--法巴发布报告指，亚洲货币弱势以及沪港通交投放缓，调降港交所 每股盈利预测46%，大削目标价六成至132.63港元。

--东亚银行 再遭狙击，美资对冲基金Elliott Capital连月增持东亚至7%后，昨展现目标，向东亚全数股东发公开信，力数东亚管理层不是，促股东要求董事会卖盘，并以过往港银卖盘作价达2倍市帐率，东亚每股作价可达60港元。

--大新金融 及大新银行 自上月中宣布检讨价值约10亿美元的人寿保险业务后，市传大新已收到逾20家中资企业的收购意向。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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