《香港报摘》--经济日报2月5日

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
* 要闻版头条：
--消息指，爪哇旗下湾仔大新金融中心，获财团以约100亿港元洽购至尾声，当中以中资光大集团夺得物业的呼声最高。若落实，将成全港商厦次高成交。
* 其他：
--法巴发布报告指，亚洲货币弱势以及沪港通交投放缓，调降港交所 每股盈利预测46%，大削目标价六成至132.63港元。
--东亚银行 再遭狙击，美资对冲基金Elliott Capital连月增持东亚至7%后，昨展现目标，向东亚全数股东发公开信，力数东亚管理层不是，促股东要求董事会卖盘，并以过往港银卖盘作价达2倍市帐率，东亚每股作价可达60港元。
--大新金融 及大新银行 自上月中宣布检讨价值约10亿美元的人寿保险业务后，市传大新已收到逾20家中资企业的收购意向。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。