《新兴市场重要经济事件预告》--2月5日-2月17日

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
(除特别说明外，均为GMT时间)
2月5日(五)
布加勒斯特--罗马尼亚央行宣布利率决定(1000)。
2月8日(一)
暂无重要经济事件公布。
2月9日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开非议息会议(1300)。
2月10日(三)
暂无重要经济事件公布。
2月11日(四)
马尼拉--菲律宾央行货币政策会议(0800)
圣地亚哥--智利央行公布利率决议(2100)
2月12日(五)
暂无重要经济事件公布。
2月15日(一)
利马--亚太经济合作组织(APEC)财政部及央行副代表会议(至2月16日)。
2月16日(二)
首尔--韩国央行召开货币政策会议并宣布利率决定(0100)。
2月17日(三)
曼谷--泰国央行公布2月议息会议的会议记录(0200)。
雅加达--印尼央行召开理事会会议(至2月18日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 陈宗琦)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。